Елена Костылева второй раз подряд победила на первенстве России среди юниоров

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева второй год подряд выигрывает первенство страны среди юниоров. В Саранске по сумме двух программ она получила от судей 228,53 балла. В произвольной программе она исполнила пять элементов ультра-си: 3A+2T, 3A, 4T, 3Lo, 4S+2A+2A, 4S, 3S+3T.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
228.53
2
Лидия Плескачёва
Москва
218.03
3
Виктория Стрельцова
Москва
217.84

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Девушки:

  1. Елена Костылева — 228,53 балла.
  2. Лидия Плескачёва — 218,03.
  3. Виктория Стрельцова — 217,84.
  4. София Дзепка — 205,32.
  5. Маргарита Базылюк — 204,28.
  6. Агата Петрова — 197,79.
  7. Алёна Принёва — 192,09.
  8. Арина Ореховская — 190,74.
  9. Софья Смагина — 190,55.
  10. София Сарновская — 183,34.
Календарь первенства России среди юниоров
Елена Костылева выиграла первенство России среди юниоров, Плескачёва — вторая
