Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Стрельцова призналась, что порвала костюм на разминке перед ПП

Ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова рассказала, что порвала костюм из-за падения на разминке в произвольной программе на первенстве России среди юниоров.

«Этот старт для меня не отличался от других. Могу поставить себе 7 из 10, тулуп не сделала. Классно, что откатала первую половину произвольной чисто. Задача была попасть в шестёрку лучших. Быть в тройке – нормально.

В принципе, всё нормально, недовольна тем, что опять упала на разминке. Опять костюм порвался. Упала так же, как на этапе Гран-при в Москве, и опять в том же месте у меня порвался костюм. Возить запасной костюм? Нет, не вижу смысла, не успею его переодеть.

Для меня неважно, кто из тренеров за бортиком стоит, вообще без разницы. Падения, скорее, от волнения, на старте всегда хуже получается, чем на тренировке», – передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

