Фигурное катание

Фигуристка Стрельцова: нигде не написано, что «Пираты Карибского моря» мужская музыка

Российская фигуристка Виктория Стрельцова поделилась мнением о музыкальном содержании своей произвольной программы, отметив, что музыку из кинофильма «Пираты Карибского моря» нельзя считать чисто мужской.

«Собиралась все соревнования на Олимпиаде смотреть, но сегодня ещё не успела. Слагаемые успеха? Не нервничать, главное – спокойствие.

Начала заниматься фигурным катанием после того, как ходили на уличный каток в Москве, мне было два года. Мама шла с папой, и меня с собой брали. Потом, в 4,5-5 лет, меня отправили в оздоровительную группу. Мне понравилось кататься, я уже умела, и мне понравилось заниматься.

«Пираты Карибского моря» в произвольной – мужская музыка? Это нигде не написано. Там есть не только Джек Воробей, есть и другие персонажи, в том числе и девочки», – передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

