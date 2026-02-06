Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Катается как никто в мире». Тарасова — о победе Костылевой на первенстве России

«Катается как никто в мире». Тарасова — о победе Костылевой на первенстве России
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Елены Костылевой на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Я прервала просмотр Олимпийских игр, чтобы посмотреть на Елену Костылеву. Последние три девочки катались очень хорошо, но Лена делала это выдающимся образом! Мы должны радоваться, что у нас есть такая спортсменка. Мы должны радоваться этому сейчас, что есть такая девочка, которая катается как никто в мире», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По сумме двух программ Костылева получила от судей 228,53 балла. Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 218,03. Тройку лидеров замкнула Виктория Стрельцова (217,84).

Материалы по теме
Елена Костылева второй раз подряд победила на первенстве России среди юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android