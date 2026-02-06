«Катается как никто в мире». Тарасова — о победе Костылевой на первенстве России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Елены Костылевой на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Я прервала просмотр Олимпийских игр, чтобы посмотреть на Елену Костылеву. Последние три девочки катались очень хорошо, но Лена делала это выдающимся образом! Мы должны радоваться, что у нас есть такая спортсменка. Мы должны радоваться этому сейчас, что есть такая девочка, которая катается как никто в мире», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По сумме двух программ Костылева получила от судей 228,53 балла. Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 218,03. Тройку лидеров замкнула Виктория Стрельцова (217,84).