Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Плескачёва отреагировала на серебро первенства России среди юниоров

Фигуристка Плескачёва отреагировала на серебро первенства России среди юниоров
Комментарии

Фигуристка Лидия Плескачёва поделилась своими впечатлениями после того, как завоевала серебро первенства России – 2026 среди юниоров. Плескачёва набрала 218,03 балла в сумме короткой и произвольной программ, уступив лишь Елене Костылевой (228,53).

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
228.53
2
Лидия Плескачёва
Москва
218.03
3
Виктория Стрельцова
Москва
217.84

«Пока что это моя самая ценная медаль, потому что было много трудностей, тот же самый перелом ноги был. Было тяжело, но я с этим справилась, я очень довольна своим прокатом. Вообще тем, что получилось показать себя с лучшей стороны.

Что помогло хорошо выступить? Наверное, поддержка моих тренеров, родителей, близких, друзей. Они меня поддерживали, постоянно находились рядом со мной, как-то подбадривали меня. Мне это очень сильно помогло, спасибо им за всё.

Мои сильные качества? Я довольна своим характером, мне казалось, что у меня его нет, но он проявился. Я показала себя, противостояла всем трудностям. Например, прямо перед прокатом сальхов не получался, я летала в разных плоскостях. И в нужный момент у меня получилось собраться, выбросить из головы, что ничего не получается.

Сальхов было освоить сложнее, я его выучила в прошлом году, аксель прыгаю уже три года. Сальхов, как мне кажется, даётся пока сложнее, чем аксель, но я надеюсь, что его стабилизирую и он будет так же стабилен, как аксель», – передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Костылева не дрогнула на главном старте года. Защитит ли титул ученица Плющенко?
Костылева не дрогнула на главном старте года. Защитит ли титул ученица Плющенко?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android