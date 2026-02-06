Фигуристка Плескачёва отреагировала на серебро первенства России среди юниоров

Фигуристка Лидия Плескачёва поделилась своими впечатлениями после того, как завоевала серебро первенства России – 2026 среди юниоров. Плескачёва набрала 218,03 балла в сумме короткой и произвольной программ, уступив лишь Елене Костылевой (228,53).

«Пока что это моя самая ценная медаль, потому что было много трудностей, тот же самый перелом ноги был. Было тяжело, но я с этим справилась, я очень довольна своим прокатом. Вообще тем, что получилось показать себя с лучшей стороны.

Что помогло хорошо выступить? Наверное, поддержка моих тренеров, родителей, близких, друзей. Они меня поддерживали, постоянно находились рядом со мной, как-то подбадривали меня. Мне это очень сильно помогло, спасибо им за всё.

Мои сильные качества? Я довольна своим характером, мне казалось, что у меня его нет, но он проявился. Я показала себя, противостояла всем трудностям. Например, прямо перед прокатом сальхов не получался, я летала в разных плоскостях. И в нужный момент у меня получилось собраться, выбросить из головы, что ничего не получается.

Сальхов было освоить сложнее, я его выучила в прошлом году, аксель прыгаю уже три года. Сальхов, как мне кажется, даётся пока сложнее, чем аксель, но я надеюсь, что его стабилизирую и он будет так же стабилен, как аксель», – передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.