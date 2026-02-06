Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Если придётся, то придётся». Фигуристка Плескачёва — о переходе во взрослые

Фигуристка Лидия Плескачёва рассказала, что не хотела бы ещё один сезон оставаться в юниорах. На первенстве страны в Саранске она заняла второе место с результатом 218,03.

«Я бы не хотела оставаться ещё сезон в юниорах, но если мне придётся это сделать – значит, придётся.

Усложнение контента, конечно, будет, я буду идти на свой максимум. Оказывается, что это ещё не мой максимум, что я сейчас катала, я могу ещё больше. Будут новые программы, может быть, произвольную оставим, но я не знаю, ещё неизвестно. Мне помогает спокойствие. Если я сильно не волнуюсь и как-то не накручиваю себя, то у меня получается намного лучше. Главное – спокойствие.

Мне дадут два дня отдыха, слава богу, потому что в прошлый раз их не было, так как прокат был хуже. Немного порадуюсь за свою медаль, а дальше тренировочный путь», – передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

