Костылева — о победе на первенстве России: помогла собраться поддержка Евгения Плющенко

Ученица Евгения Плющенко, фигуристка Елена Костылева поделилась впечатлениями после победы на первенстве России – 2026 среди юниоров, отметив большую поддержку своего тренера. Костылева одержала победу, набрав 228,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

«Я не думала о том, что надо защищать титул, я делала свою работу, которую я натренировала. У меня, конечно, была ностальгия, когда приехала сюда. Потому что первое моё первенство России – это было намного эмоциональнее, чем сейчас. Прошлый сезон был первый юниорский, первая такая крупная победа моя.

В этот раз выходить было уже легче, второй раз на этом льду и арена уже ощущается как родная. Удачливая, счастливая для меня, поэтому надеюсь, что я приеду сюда ещё много раз. Я просто сделала свою работу, я всегда сама с собой соревнуюсь, со своей программой, своим контентом. Нужно продолжать работать дальше.

Что помогло собраться? Поддержка Евгения Викторовича (Плющенко. – Прим. «Чемпионата»), настрой, моё желание и работа на тренировках», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.