Главная Фигурное катание Новости

«Плющенко говорит, что я самая лучшая». Костылева — о своих сильных сторонах

«Плющенко говорит, что я самая лучшая». Костылева — о своих сильных сторонах
Комментарии

Фигуристка Елена Костылева рассказала, что её тренер двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает её самой лучшей спортсменкой.

«В чем моя сила? Не знаю, я вроде бы во всём сильна. У меня всё хорошо. Евгений Викторович говорит мне, что я самая лучшая, что я сильнее всех. Что такое талант? Талант без работы – это ничто. Если ребёнок талантлив и он работает – будет большой результат. Талант – это, допустим, слышать замечания с первого раза и своё тело подстроить так, как ему сказали.

Не считаю, что есть талантливые и неталантливые. Потому что если кто-то неталантливый, как считается, будет работать много – у него всё получится», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новости. Фигурное катание
