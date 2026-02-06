Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова манила кролика морковкой, Загитова грозила мечом. Яркие фото «Ледникового периода»

Трусова манила кролика морковкой, Загитова грозила мечом. Яркие фото «Ледникового периода»
Шоу Ледниковый период
Комментарии

В Москве прошла съёмка выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Премьера эпизода состоится 7 февраля в 18:20 по московскому времени.

Новый «Ледниковый период» с россыпью звёзд фигурного катания – уже на ваших экранах! 10 чемпионок встали в пару с представителями мира искусства и спорта. Легендарное трио Трусова – Щербакова – Косторная, молодые титулованные танцорши Степанова и Худайбердиева, вернувшаяся в «Ледниковый» в новом амплуа Акатьева – в новом сезоне, безусловно, есть на кого посмотреть.

Лучшие кадры со съёмок выпуска шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android