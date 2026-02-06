Трусова манила кролика морковкой, Загитова грозила мечом. Яркие фото «Ледникового периода»

В Москве прошла съёмка выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Премьера эпизода состоится 7 февраля в 18:20 по московскому времени.

Новый «Ледниковый период» с россыпью звёзд фигурного катания – уже на ваших экранах! 10 чемпионок встали в пару с представителями мира искусства и спорта. Легендарное трио Трусова – Щербакова – Косторная, молодые титулованные танцорши Степанова и Худайбердиева, вернувшаяся в «Ледниковый» в новом амплуа Акатьева – в новом сезоне, безусловно, есть на кого посмотреть.

Лучшие кадры со съёмок выпуска шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрий Голубовича.