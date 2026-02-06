Костылева рассказала о главном совете Плющенко на соревнованиях

Фигуристка Елена Костылева раскрыла совет, который ей даёт её тренер двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко на соревнованиях.

«Мне всегда Евгений Викторович говорит, что я должна делать свою работу и не смотреть ни на кого. Я всегда смотрю девочек, всегда знаю баллы, всегда смотрю трансляцию, мне всегда очень интересно. Некоторые не смотрят, им нельзя ничего слышать.

Мне, наоборот, надо услышать, чтобы знать. А так, я особо не заморачиваюсь, но это первенство было волнительное, потому что мало подготовки было, если было бы больше времени, я бы чувствовала себя увереннее. Хотя я была в хорошей форме», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.