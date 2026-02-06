Костылева назвала ошибкой переход от Плющенко к Федченко по ходу сезона

Фигуристка Елена Костылева призналась, что считает ошибкой переход в школу к специалисту Софье Федченко по ходу сезона-2025/2026, назвав своим тренером двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Перейти к другому тренеру по ходу сезона было ошибкой. Мой тренер – Евгений Викторович», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в декабре 2025-го Елена Костылева покинула школу Евгения Плющенко, перейдя тренироваться в школу «Триумф» под руководством Софьи Федченко. Однако в начале 2026 года, через месяц после смены штаба, фигуристка вернулась обратно к Евгению Плющенко.