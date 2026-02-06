«Может, буду как Саша Трусова». Костылева призналась, что хочет попасть на две Олимпиады

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева рассказала о цели выступить на Олимпийских играх.

«Мечта – кататься долго, я вообще хочу поехать на две Олимпиады, не буду говорить про место, мне без разницы. Моя мечта — побывать на двух Олимпиадах, докататься до хорошего возраста, для девочек это где-то 25 лет. И показывать четверные прыжки в этом возрасте, я думаю, что это возможно.

К этому возрасту фигуристки уже выходят замуж и имеют детей? Я это не отрицаю. Возможно, я буду как Саша Трусова. Поживём — увидим», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.