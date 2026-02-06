Скидки
«Может, буду как Саша Трусова». Костылева призналась, что хочет попасть на две Олимпиады

«Может, буду как Саша Трусова». Костылева призналась, что хочет попасть на две Олимпиады
Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева рассказала о цели выступить на Олимпийских играх.

«Мечта – кататься долго, я вообще хочу поехать на две Олимпиады, не буду говорить про место, мне без разницы. Моя мечта — побывать на двух Олимпиадах, докататься до хорошего возраста, для девочек это где-то 25 лет. И показывать четверные прыжки в этом возрасте, я думаю, что это возможно.

К этому возрасту фигуристки уже выходят замуж и имеют детей? Я это не отрицаю. Возможно, я буду как Саша Трусова. Поживём — увидим», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

