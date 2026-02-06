«Это её тренер». Гербольдт — о тандеме Плющенко и Костылевой

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о совместной работе Евгения Плющенко и Елены Костылевой.

«У Елены была травма. Я рада, что она смогла восстановиться и показать хороший результат. Особенно рада, что их тандем с Евгением продолжает существовать. Судя по тому, что за короткий срок он смог привести её в хорошую форму, — это её тренер», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева стала чемпионкой на первенстве страны среди юниоров в Саранске. По сумме двух программ она получила от судей 228,53 балла.