Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это её тренер». Гербольдт — о тандеме Плющенко и Костылевой

«Это её тренер». Гербольдт — о тандеме Плющенко и Костылевой
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт высказалась о совместной работе Евгения Плющенко и Елены Костылевой.

«У Елены была травма. Я рада, что она смогла восстановиться и показать хороший результат. Особенно рада, что их тандем с Евгением продолжает существовать. Судя по тому, что за короткий срок он смог привести её в хорошую форму, — это её тренер», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева стала чемпионкой на первенстве страны среди юниоров в Саранске. По сумме двух программ она получила от судей 228,53 балла.

Материалы по теме
Костылева не дрогнула на главном старте года. Защитит ли титул ученица Плющенко?
Костылева не дрогнула на главном старте года. Защитит ли титул ученица Плющенко?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android