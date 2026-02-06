Лев Лазарев выиграл юниорское первенство России — 2026, Арсений Федотов — второй

Фигурист Лев Лазарев одержал победу на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление он набрал 278,23 балла.

Второе место занял Арсений Федотов с результатом 254,59 балла за две программы. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун, набравший 247,16 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Юниоры. Результаты:

Лев Лазарев (Москва) — 278,23 балла. Арсений Федотов (Москва) — 254,59. Глеб Ковтун (Тюменская область) — 247,16. Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 245,19. Марк Лукин (Москва) — 236,24. Алдар Самбуев (Москва) — 231,02. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) — 227,04.