Лев Лазарев выиграл юниорское первенство России — 2026, Арсений Федотов — второй
Фигурист Лев Лазарев одержал победу на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление он набрал 278,23 балла.
Второе место занял Арсений Федотов с результатом 254,59 балла за две программы. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун, набравший 247,16 балла.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
278.23
2
Арсений Федотов
Москва
254.59
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
247.16
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Юниоры. Результаты:
- Лев Лазарев (Москва) — 278,23 балла.
- Арсений Федотов (Москва) — 254,59.
- Глеб Ковтун (Тюменская область) — 247,16.
- Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 245,19.
- Марк Лукин (Москва) — 236,24.
- Алдар Самбуев (Москва) — 231,02.
- Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) — 227,04.
