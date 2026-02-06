Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев выиграл юниорское первенство России — 2026, Арсений Федотов — второй

Комментарии

Фигурист Лев Лазарев одержал победу на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление он набрал 278,23 балла.

Второе место занял Арсений Федотов с результатом 254,59 балла за две программы. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун, набравший 247,16 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
278.23
2
Арсений Федотов
Москва
254.59
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
247.16

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Юниоры. Результаты:

  1. Лев Лазарев (Москва) — 278,23 балла.
  2. Арсений Федотов (Москва) — 254,59.
  3. Глеб Ковтун (Тюменская область) — 247,16.
  4. Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 245,19.
  5. Марк Лукин (Москва) — 236,24.
  6. Алдар Самбуев (Москва) — 231,02.
  7. Ильяс Халиуллин (Республика Татарстан) — 227,04.
Новости. Фигурное катание
