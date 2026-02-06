Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Мишина Ленков отреагировал на итоги первенства России в Саранске

Ученик Мишина Ленков отреагировал на итоги первенства России в Саранске
Комментарии

Ученик Алексея Мишина фигурист Герман Ленков оценил своё выступление на юниорском первенстве России — 2026 в Саранске, где он занял четвёртое место с результатом 245,19 балла.

«Первые два прыжка были с борьбой, дальше более-менее собрался, сальхов сделал. Отпустил себя. Основная задача была попасть в сборную. Ставлю результат себе в плюс.

Если говорить про четверной лутц, то я его не прыгал до первенства России, но думаю, что я его быстро восстановлю. По поводу четверного риттбергера не знаю, как пойдёт», – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Лев Лазарев выиграл юниорское первенство России — 2026, Арсений Федотов — второй
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android