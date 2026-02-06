Ученик Мишина Ленков отреагировал на итоги первенства России в Саранске

Ученик Алексея Мишина фигурист Герман Ленков оценил своё выступление на юниорском первенстве России — 2026 в Саранске, где он занял четвёртое место с результатом 245,19 балла.

«Первые два прыжка были с борьбой, дальше более-менее собрался, сальхов сделал. Отпустил себя. Основная задача была попасть в сборную. Ставлю результат себе в плюс.

Если говорить про четверной лутц, то я его не прыгал до первенства России, но думаю, что я его быстро восстановлю. По поводу четверного риттбергера не знаю, как пойдёт», – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.