Фигурист Ковтун отреагировал на бронзу первенства России в Саранске

Российский фигурист Глеб Ковтун оценил свой результат в рамках первенства России в Саранске. Спортсмен занял третье место.

«На самом деле для меня это очень неожиданно, я прекрасно понимал, с кем я катаюсь, какие у меня конкуренты. Я себя не ставил на третью позицию, я рассчитывал на попадание в шестёрку, в основу сборной. И я бы считал на этом, что моя работа выполнена. Я и сейчас так считаю, просто в итоге я ещё и медалист. Пока до сих пор не осознал, что это так, но очень рад.

Четверной сальхов не был риском, это был плод работы. На самом деле подготовка для меня складывалась очень тяжело, не шли четверные, прямо не понимал, как прыгать. Попеременно то тулуп лучше шёл, то сальхов.

Сальхов хорошо начал получаться, и плюс сальхова в том, что делаю два разных четверных и у меня открывается слот под ещё один каскад с тройным тулупом, что сегодня и получилось, это и помогло мне забраться на пьедестал.

Я и в лутц четверной входил и был в сомнениях, что же лучше делать в итоге в программе. Изначально хотел, как только вышел с праздников, ехать три четверных прыжка и два тройных акселя. И вот за две недели до первенства нужно было всё-таки определяться, с каким набором я еду, начинать его накатывать.

Я благодарен своей маме, она мне дала понять, что мне вполне хватит этого набора – два четверных прыжка и два акселя. Она заложила в меня уверенность, что я и показал», – передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.