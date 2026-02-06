«Были грубые, глупые ошибки». Ученик Тутберидзе Федотов — о серебре первенства России
Ученик Этери Тутберидзе фигурист Арсений Федотов оценил своё выступление на юниорском первенстве России — 2026 в Саранске, где он занял второе место с результатом 254,59 балла.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
278.23
2
Арсений Федотов
Москва
254.59
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
247.16
«Сразу на эмоциях не могу сказать, но, наверное, это будет самая запоминающаяся медаль на первенствах России.
В принципе, неплохой прокат, но были грубые, даже, скорее, глупые ошибки, бессмысленные. Наоборот, должно было быть проще после первого элемента.
В начале сезона я чувствовал, что у меня хорошо толкает в тройной риттбергер, попробовал четверной, несколько дней входил в него, сейчас он для меня один из самых простых элементов», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
