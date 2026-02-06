Фигурист Лазарев объяснил, почему не прыгает тройной аксель вместе с пятью четверными
Поделиться
Фигурист Лев Лазарев рассказал, почему принял решение не исполнять тройной аксель в произвольной программе с пятью четверными прыжками. В пятницу, 6 февраля, он одержал победу на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление Лев набрал 278,23 балла.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
278.23
2
Арсений Федотов
Москва
254.59
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
247.16
«Отсутствие тройного акселя в произвольной программе – это временное явление. Пока его не прыгаю, потому что он стоит всего на два балла больше тройного лутца, а риск сильно выше. Во-вторых, дороже прыгать пять четверных, чем четыре четверных и два акселя», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Комментарии
- 6 февраля 2026
-
20:14
-
20:09
-
20:09
-
20:00
-
19:49
-
19:41
-
19:10
-
19:03
-
18:46
-
18:28
-
17:52
-
17:51
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:20
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
16:57
-
16:51
-
16:50
-
16:46
-
16:41
-
16:25
-
16:21
-
16:18
-
16:12
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:35
-
15:26
-
15:19
-
15:16