Фигурист Лазарев объяснил, почему не прыгает тройной аксель вместе с пятью четверными

Фигурист Лев Лазарев рассказал, почему принял решение не исполнять тройной аксель в произвольной программе с пятью четверными прыжками. В пятницу, 6 февраля, он одержал победу на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление Лев набрал 278,23 балла.

«Отсутствие тройного акселя в произвольной программе – это временное явление. Пока его не прыгаю, потому что он стоит всего на два балла больше тройного лутца, а риск сильно выше. Во-вторых, дороже прыгать пять четверных, чем четыре четверных и два акселя», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.