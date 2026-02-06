Скидки
Фигурист Лазарев объяснил, почему не прыгает тройной аксель вместе с пятью четверными

Фигурист Лазарев объяснил, почему не прыгает тройной аксель вместе с пятью четверными
Комментарии

Фигурист Лев Лазарев рассказал, почему принял решение не исполнять тройной аксель в произвольной программе с пятью четверными прыжками. В пятницу, 6 февраля, он одержал победу на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление Лев набрал 278,23 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
278.23
2
Арсений Федотов
Москва
254.59
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
247.16

«Отсутствие тройного акселя в произвольной программе – это временное явление. Пока его не прыгаю, потому что он стоит всего на два балла больше тройного лутца, а риск сильно выше. Во-вторых, дороже прыгать пять четверных, чем четыре четверных и два акселя», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

