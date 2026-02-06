Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Год назад гонялся за пятью четверными». Фигурист Лазарев — о победе на первенстве России

«Год назад гонялся за пятью четверными». Фигурист Лазарев — о победе на первенстве России
Комментарии

Победитель первенства России и финала Гран-при среди юниоров фигурист Лев Лазарев высказался о победе на первенстве России.

«На этом первенстве была хорошая атмосфера с самого начала. Иногда бывает, что все в себе, сконцентрированы, а здесь мы хорошо выступали и дружеская атмосфера была. В прошлом году откатал не очень, было ощущение, что кто-то не доделал. Я этому очень рад, мне важнее чисто прокатать, тогда к себе вопросов не будет.

Барьер преодолел, когда прыгнул сальхов. За этот месяц было много проблем, тогда меня немного подотпустило. Второй лутц мог сделать получше, но рад, что все пять получились.

В начале сезона четверных меньше, форма не такая хорошая, все к главному старту пытаются на пик формы выйти. У Ильи Малинина программа только из четверных, раньше все писали, что он только прыгает, а сейчас он и сальто делает, акробатические трюки, его программа не выглядит пустой, так что думаю, что можно и с четверными, и с хореографией кататься.

Сейчас все стремятся вперёд, больше прыгнуть, но мне кажется, что при этом нельзя забывать про чистоту программы. Лучше сделать немного поменьше, но чисто, по крайней мере без падений. Год назад я гонялся за пятью четверными и постоянно падал с чего-то», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android