«Год назад гонялся за пятью четверными». Фигурист Лазарев — о победе на первенстве России

Победитель первенства России и финала Гран-при среди юниоров фигурист Лев Лазарев высказался о победе на первенстве России.

«На этом первенстве была хорошая атмосфера с самого начала. Иногда бывает, что все в себе, сконцентрированы, а здесь мы хорошо выступали и дружеская атмосфера была. В прошлом году откатал не очень, было ощущение, что кто-то не доделал. Я этому очень рад, мне важнее чисто прокатать, тогда к себе вопросов не будет.

Барьер преодолел, когда прыгнул сальхов. За этот месяц было много проблем, тогда меня немного подотпустило. Второй лутц мог сделать получше, но рад, что все пять получились.

В начале сезона четверных меньше, форма не такая хорошая, все к главному старту пытаются на пик формы выйти. У Ильи Малинина программа только из четверных, раньше все писали, что он только прыгает, а сейчас он и сальто делает, акробатические трюки, его программа не выглядит пустой, так что думаю, что можно и с четверными, и с хореографией кататься.

Сейчас все стремятся вперёд, больше прыгнуть, но мне кажется, что при этом нельзя забывать про чистоту программы. Лучше сделать немного поменьше, но чисто, по крайней мере без падений. Год назад я гонялся за пятью четверными и постоянно падал с чего-то», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.