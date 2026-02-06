Скидки
«Говорил, что упаду со всего». Чемпион России среди юниоров Лазарев — о поддержке группы

Комментарии

Победитель первенства России и финала Гран-при среди юниоров фигурист Лев Лазарев высказался о поддержке группы на первенстве России — 2026, которое прошло в Саранске. За своё выступление он набрал 278,23 балла и занял первое место.

«Сегодня на разминке звонил Маше Гордеевой, говорил ей, что упаду с флипа, с лутца, с тройного флипа тоже, в конце не доеду (смеётся).

Потом подключилась половина моей группы, все говорили, что на тренировке всегда катаю чисто, что всё хорошо. Всю разминку разговаривали. На этом старте мы с Алдаром Самбуевым вместе везде ходим, вчера долго гуляли. Все друг друга поддерживают», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

