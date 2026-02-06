Скидки
Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли короткую программу на первенстве России — 2026

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов лидируют по итогам короткой программы на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление они набрали 69,67 балла.

Второе место заняли Ольга Сабада и Павел Астахов с результатом 68,13 балла за две программы. Тройку лидеров замкнули Таисия Гусева и Даниил Овчинников, набравшие 67,55 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Спортивные пары. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Окончено

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Парное катание. Результаты:

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 69,67 балла.
  2. Ольга Сабада/Павел Астахов — 68,13.
  3. Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 67,55.
  4. Полина Сажина/Алексей Белкин — 63,07.
  5. София Диана Касинс/Александр Брегей — 62,56.
