Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли короткую программу на первенстве России — 2026
Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов лидируют по итогам короткой программы на юниорском первенстве России — 2026, которое проходит в Саранске. За своё выступление они набрали 69,67 балла.
Второе место заняли Ольга Сабада и Павел Астахов с результатом 68,13 балла за две программы. Тройку лидеров замкнули Таисия Гусева и Даниил Овчинников, набравшие 67,55 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Парное катание. Результаты:
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 69,67 балла.
- Ольга Сабада/Павел Астахов — 68,13.
- Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 67,55.
- Полина Сажина/Алексей Белкин — 63,07.
- София Диана Касинс/Александр Брегей — 62,56.
