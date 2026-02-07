Скидки
Авербух: не назвал бы возвращением прокаты Трусовой и Валиевой — впереди огромная работа

Авербух: не назвал бы возвращением прокаты Трусовой и Валиевой — впереди огромная работа
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух поделился мнением о физической форме, которую демонстрируют российские фигуристки Александра Игнатова (Трусова) и Камила Валиева после возвращения на лёд.

«Я бы не назвал это возвращением. Всё-таки это шоу-турнир. Он назван чемпионатом России, но это турнир, по которому не проходят нигде такие соревнования, кроме России. Однако мы видим, что Камила Валиева и Александра Трусова набирают форму — это замечательно. В тени осталась Александра Трусова — считаю это абсолютно незаслуженным, поскольку она после рождения ребёнка уже через пять месяцев исполнила четверной прыжок. Это говорит об очень серьёзном настрое и боевом духе. Я бы её всячески похвалил.

Предстоит огромная работа. Прыгнуть четверной и откатать полную программу, наполненную различным контентом, — это огромная дорога. Безусловно, есть оптимизм от усиления борьбы в нашей команде. Это подтолкнёт наших лидеров команды ещё больше двигаться вперёд — в первую очередь Петросян и Двоеглазову. Мы останемся ведущими», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

