Авербух — о Костылевой: мы видели это не раз, но к 17 годам сложный контент куда-то уходит
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух поделился мнением о сложности контента 14-летней российской фигуристки Елены Костылевой. Ранее фигуристка одержала победу в юниорском первенстве России – 2026, набрав в сумме короткой и произвольной программ 228,53 балла.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
228.53
2
Лидия Плескачёва
Москва
218.03
3
Виктория Стрельцова
Москва
217.84
«Костылева — талантливейшая и одарённая девочка. Сложно давать комментарии по человеку, которому 14 лет, кроме того, что он одарён и способен исполнить сложнейший контент. Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
12:41
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:48
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:24
-
10:14
-
09:15
-
08:30
-
08:15
-
00:43
- 6 февраля 2026
-
23:40
-
23:30
-
20:14
-
20:09
-
20:09
-
20:00
-
19:49
-
19:41
-
19:10
-
19:03
-
18:46
-
18:28
-
17:52
-
17:51
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:20
-
17:20
-
17:16
-
17:13