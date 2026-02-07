Скидки
Авербух — о Костылевой: мы видели это не раз, но к 17 годам сложный контент куда-то уходит

Авербух — о Костылевой: мы видели это не раз, но к 17 годам сложный контент куда-то уходит
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух поделился мнением о сложности контента 14-летней российской фигуристки Елены Костылевой. Ранее фигуристка одержала победу в юниорском первенстве России – 2026, набрав в сумме короткой и произвольной программ 228,53 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
228.53
2
Лидия Плескачёва
Москва
218.03
3
Виктория Стрельцова
Москва
217.84

«Костылева — талантливейшая и одарённая девочка. Сложно давать комментарии по человеку, которому 14 лет, кроме того, что он одарён и способен исполнить сложнейший контент. Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

