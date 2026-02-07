Авербух — о Костылевой: мы видели это не раз, но к 17 годам сложный контент куда-то уходит

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф и режиссёр Илья Авербух поделился мнением о сложности контента 14-летней российской фигуристки Елены Костылевой. Ранее фигуристка одержала победу в юниорском первенстве России – 2026, набрав в сумме короткой и произвольной программ 228,53 балла.

«Костылева — талантливейшая и одарённая девочка. Сложно давать комментарии по человеку, которому 14 лет, кроме того, что он одарён и способен исполнить сложнейший контент. Мы видели это не раз, но к 17 годам эти контенты куда-то уходят. Могу пожелать долголетия спортивной формы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.