Фигурное катание

«Такое давление оказывается». Лев Лазарев — о Гуменнике и Петросян на Олимпиаде

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев заявил, что будет болеть за российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

– На Олимпиаде будешь смотреть все виды?
– Хочу посмотреть все виды, и парное катание – его тоже люблю смотреть, и одиночное – буду очень болеть за Петра Гуменника и за Аделию Петросян. Желаю им, чтобы они смогли показать хорошие прокаты, потому что на них сейчас, мне кажется, такое давление оказывается, — сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Олимпийские игры — 2026 стартовали 6 февраля в Италии.

