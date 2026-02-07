Фефелова/Валов выиграли юниорское первенство России — 2026 в танцах на льду

Российские фигуристы-юниоры Мария Фефелова и Артём Валов, выступающие в танцах на льду, стали победителями первенства России – 2026. За два танца спортсмены получили от судей 178,62 балла.

Второе место заняли Зоя Пестова и Сергей Лагутов, набравшие 174,66 балла. Тройку призёров замкнули Елизавета Малеина и Матвей Самохин, показавшие результат 170,40 балла.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров – 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты:

1. Мария Фефелова/Артём Валов – 178,62.

2. Зоя Пестова/Сергей Лагутов – 174,66.

3. Елизавета Малеина/Матвей Самохин – 170,40.

4. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров – 165,27.

5. Полина Пилипенко/Владислав Михайлов – 164,62.

6. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов – 162,52.