Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Швы ещё не сняли». Фигуристка Пестова выступала на первенстве России с рассечением колена

«Швы ещё не сняли». Фигуристка Пестова выступала на первенстве России с рассечением колена
Комментарии

Танцевальный дуэт Зоя Пестова и Сергей Лагутов прокомментировали своё выступление на первенстве России – 2026 среди юниоров. На турнире в Саранске Пестова и Лагутов выиграли серебро, набрав 174,66 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Танцы на льду. Произвольный танец
07 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Окончено

Лагутов: Мы рады, что всё закончилось, откатали произвольный танец. В произвольном, считаю, удалось показать, над чем работали, были недочёты, которые мы сами видели. Есть над чем работать.
Пестова: За неделю до соревнований всё было хорошо, но на тренировке получила рассечение колена. Это абсолютная случайность, никто не виноват. Сидела в гипсе три дня, почти приняли решение сниматься. Но вышла на лёд в пятницу, поняла, что могу кататься, есть силы, желание и мотивация.
Лагутов: Швы до сих пор не сняли.
Пестова: Пришлось пожертвовать эстетикой, но главное, что мы здесь.
Лагутов: Очень горжусь Зоей, она большая молодец, что преодолела себя, вышла сюда, — передаёт слова Пестовой и Лагутова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Костылева — чемпионка с пятью ультра-си! Призналась, что мечтает о двух Олимпиадах
Костылева — чемпионка с пятью ультра-си! Призналась, что мечтает о двух Олимпиадах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android