«Швы ещё не сняли». Фигуристка Пестова выступала на первенстве России с рассечением колена

Танцевальный дуэт Зоя Пестова и Сергей Лагутов прокомментировали своё выступление на первенстве России – 2026 среди юниоров. На турнире в Саранске Пестова и Лагутов выиграли серебро, набрав 174,66 балла.

Лагутов: Мы рады, что всё закончилось, откатали произвольный танец. В произвольном, считаю, удалось показать, над чем работали, были недочёты, которые мы сами видели. Есть над чем работать.

Пестова: За неделю до соревнований всё было хорошо, но на тренировке получила рассечение колена. Это абсолютная случайность, никто не виноват. Сидела в гипсе три дня, почти приняли решение сниматься. Но вышла на лёд в пятницу, поняла, что могу кататься, есть силы, желание и мотивация.

Лагутов: Швы до сих пор не сняли.

Пестова: Пришлось пожертвовать эстетикой, но главное, что мы здесь.

Лагутов: Очень горжусь Зоей, она большая молодец, что преодолела себя, вышла сюда, — передаёт слова Пестовой и Лагутова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.