Шоу Ледниковый период — 2026, выпуск от 7 февраля: где смотреть онлайн, во сколько начало

В субботу, 7 февраля, состоится премьера третьего выпуска шоу «Ледниковый период». Смотреть шоу можно в эфире Первого канала и на сайте 1tv.ru. Начало передачи — в 18:20 мск, сразу после вечернего выпуска новостей.

Все партнёрши в сезоне являются профессиональными фигуристками. Во втором выпуске лидерами оказались Александра Степанова и Иван Скобрев, получившие от судей 12 баллов ровно.

На шоу также идёт соревнование между лидерами команд — Александром Жулиным и Ильёй Авербухом. После второго выпуска вперёд вышел штаб Жулина, в активе которого 118,56 балла. У штаба Авербуха — 118,34 очка.

В 2024 году состоялся «Народный Ледниковый период», в котором к участию приглашались все желающие. Победителями стали две пары — Татьяна Волосожар с Борисом Крестиным, а также Дина Аверина с Дмитрием Соловьёвым.

