Фигурист Лев Лазарев ответил, как рекомендации МОК по допуску отразились на его мотивации

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев рассказал, как отразились на его мотивации рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску юниоров к международным стартам.

– В декабре Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации о допуске российских юниоров до мировой арены, потихоньку в других видах спорта что-то начинает меняться. Следишь ли ты за этим и сказалось ли как-то это на твоей мотивации в тренировочном процессе?

– На мотивацию это не повлияло, потому что всегда стараюсь на тренировках выкладываться. От этого зависят выступления на соревнованиях. Пока ещё ничего не ясно, рекомендации вышли. Но пока ещё никого не допустили, нет правил отбора, никто ничего не знает, – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.