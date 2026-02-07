Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпион России Лазарев оценил шансы Малинина сделать семь четверных прыжков на Олимпиаде

Чемпион России Лазарев оценил шансы Малинина сделать семь четверных прыжков на Олимпиаде
Комментарии

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев поделился мнением о шансах американского фигуриста Ильи Малинина на выполнение семи четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Ты раньше отмечал, что тебе нравится, как выступает Илья Малинин. Как ты думаешь, у него получится собрать семь четверных прыжков на Олимпиаде?
– Я уверен, что у него всё получится. Мне кажется, он максимально во всём уверен и в четверном акселе тоже. В короткой, думаю, он тоже его сделает. Это тот человек, который двигает фигурное катание вперёд, он показывает, что всё возможно, – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Семь квадов Малинина на Олимпиаде? Уверен, у него получится». Интервью со Львом Лазаревым
Эксклюзив
«Семь квадов Малинина на Олимпиаде? Уверен, у него получится». Интервью со Львом Лазаревым
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android