Чемпион России Лазарев оценил шансы Малинина сделать семь четверных прыжков на Олимпиаде

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев поделился мнением о шансах американского фигуриста Ильи Малинина на выполнение семи четверных прыжков в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

– Ты раньше отмечал, что тебе нравится, как выступает Илья Малинин. Как ты думаешь, у него получится собрать семь четверных прыжков на Олимпиаде?

– Я уверен, что у него всё получится. Мне кажется, он максимально во всём уверен и в четверном акселе тоже. В короткой, думаю, он тоже его сделает. Это тот человек, который двигает фигурное катание вперёд, он показывает, что всё возможно, – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.