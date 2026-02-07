Скидки
«Саша — очень добрый человек». Лазарев высказался о работе с Трусовой на шоу Плющенко

«Саша — очень добрый человек». Лазарев высказался о работе с Трусовой на шоу Плющенко
Комментарии

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев поделился мнением о работе с российской фигуристкой Александрой Игнатовой (Трусовой) на ледовом шоу Евгения Плющенко.

– В шоу были только сольные выходы или какие-то ещё парные номера?
– С Сашей Трусовой мы много катались. Она была Мари, а я – Щелкунчик, у этих героев много взаимодействий.

– Быстро ли вы сработались в шоу?
– Да, всё нормально. Мы оба находились на льду, я что-то делаю, Саша что-то делает, у нас не было каких-то очень сложных вещей в паре. Мы немного разговаривали, Саша – очень добрый человек, мне очень понравилось с ней выступать, – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

