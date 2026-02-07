Фигурист Лев Лазарев поделился впечатлениями от шоу Плющенко, где исполнил главную роль

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев поделился впечатлениями от участия в шоу Евгения Плющенко. Лазарев принимал участие в шоу 2-4 января 2026 года, исполнив роль Щелкунчика.

– Как ты оказался в касте шоу Евгения Плющенко и понравился ли тебе этот опыт?

– Сергею Дмитриевичу [Давыдову] написал Евгений Викторович, предложил поучаствовать в шоу. Мы согласились, потому что это интересно, плюс, мне кажется, соревнованиям это тоже очень помогает. Мне очень понравилось. За эти три дня очень устал, была объёмная роль. Также я прыгал в номерах четверной тулуп, потом ещё решил попрыгать тройной аксель. На шоу всё совершенно по-другому: нет никакого волнения, наоборот, нужно показать свою роль.

Мы там подружились со всеми, было очень весело. В начале шоу нас вывозили на лёд в сундуке, нас там сидело несколько человек внутри, сидели и болтали (улыбается), – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.