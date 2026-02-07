Фигурист Лазарев высказался о четырёхлетнем соперничестве с учеником Тутберидзе Федотовым

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев высказался о четырёхлетнем соперничестве с учеником Этери Тутберидзе фигуристом Арсением Федотовым.

– На протяжении всего олимпийского цикла вы разыгрываете золото и серебро главного старта с Арсением Федотовым. Мотивирует ли тебя наличие такого сильного соперника?

– Конечно, здорово, что у меня есть такой классный соперник. Но сейчас, мне кажется, у нас все конкурентоспособны. Все прыгают четверные, победить может любой. У всех по три, по четыре ультра-си, соперничество идёт между нами всеми, все очень круто катаются, – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.