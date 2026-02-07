Чемпион России Лазарев оценил прокаты на первенстве в Саранске по 10-балльной шкале

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев оценил свои прокаты на первенстве России – 2026 среди юниоров. Лазарев одержал победу в соревнованиях, набрав 278,23 балла по сумме короткой и произвольной программ.

– Насколько ты доволен тем, как прошло первенство России, если считать по 10-балльной шкале?

– В этот раз, думаю, могу поставить [оценку] «девять». Если бы в короткой программе выполнил вращение и дорожку на четвёртый уровень, то тогда все 10. В целом я доволен. Конечно, нужно оставить силы на финал Гран-при, там тоже нужно постараться хорошо прокатать, – сказал Лазарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.