Ученица Тутберидзе рассказала о выступлении на первенстве России в двух видах одновременно

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Арина Парсегова высказалась о том, что на первенстве России – 2026 среди юниоров в Саранске она выступает и в одиночном, и в парном катании. Её партнёром является Матвей Богданов.
«Я очень довольна, что у нас наконец-то всё получилось. Как выдержала выступление в двух видах и как настраивалась? Настраивалась как обычно, работала над этим, старалась на тренировках по максимуму, чтобы наработать всё.
Как удаётся так быстро перестраиваться с одного вида на другой? Не знаю, не замечаю разницы. Как чувствую себя физически? Нелегко, но всё хорошо.
Мечта выступить в двух видах исполнилась? Мечта исполнилась, хочется работать дальше, чтобы занимать высокие места», – передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 7 февраля 2026
