Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе рассказала о выступлении на первенстве России в двух видах одновременно

Ученица Тутберидзе рассказала о выступлении на первенстве России в двух видах одновременно
Комментарии

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Арина Парсегова высказалась о том, что на первенстве России – 2026 среди юниоров в Саранске она выступает и в одиночном, и в парном катании. Её партнёром является Матвей Богданов.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Спортивные пары. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 19:15 МСК
Окончено
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Произвольная программа
06 февраля 2026, пятница. 13:15 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
228.53
2
Лидия Плескачёва
Москва
218.03
3
Виктория Стрельцова
Москва
217.84

«Я очень довольна, что у нас наконец-то всё получилось. Как выдержала выступление в двух видах и как настраивалась? Настраивалась как обычно, работала над этим, старалась на тренировках по максимуму, чтобы наработать всё.

Как удаётся так быстро перестраиваться с одного вида на другой? Не знаю, не замечаю разницы. Как чувствую себя физически? Нелегко, но всё хорошо.

Мечта выступить в двух видах исполнилась? Мечта исполнилась, хочется работать дальше, чтобы занимать высокие места», – передаёт слова Парсеговой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Костылева — чемпионка с пятью ультра-си! Призналась, что мечтает о двух Олимпиадах
Костылева — чемпионка с пятью ультра-си! Призналась, что мечтает о двух Олимпиадах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android