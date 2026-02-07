«Варя улучшилась на 1000%». Партнёр дочери Слуцкой — о выступлении на первенстве России

Российский танцевальный дуэт Варвары Слуцкой и Глеба Гончарова прокомментировал четвёртое место на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске.

Слуцкая: Это было очень тяжело, но очень эмоционально. Мне понравилось. Что касается презентации, у меня всё идёт по инерции, вживляюсь в образ. Само получается.

Гончаров: Очень рады прокату, произвольный танец получился хорошо, в ритм-танце были помарки, есть над чем работать, будем исправлять их. Обратную связь по произвольному танцу от тренеров пока не слышали, а цели на турнир, безусловно, выполнили. Мы работали совокупно и над техникой, и над эмоциональностью. На этапах Гран-при были ошибки, сейчас постарались быть внимательнее во время проката, чтобы их не допустить. Варя на 1000% улучшилась с начала сезона, не меньше. Как показывать юниорам любовь и эмоции в танце? Юниоры — тоже люди, у нас тоже есть эмоции. Надо брать их откуда-то, во-первых, из жизни, во-вторых, из фильмов, сериалов. Мы все смотрим их актёрскую игру. Плюс тренеры подсказывают, где и что лучше показать, — передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.