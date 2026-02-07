Шешелева/Карнаухов во второй раз подряд выиграли первенство России среди юниоров

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, стали победителями первенства России среди юниоров — 2026. За две программы спортсмены получили от судей 190,12 балла.

Второе место заняли Полина Сажина и Алексей Белкин, набравшие 187,47 балла. Тройку призёров замкнули Таисия Гусева и Даниил Овчинников (186,61).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров — 2026. Спортивные пары. Итоговые результаты

1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 190,12 балла.

2. Полина Сажина/Алексей Белкин — 187,47.

3. Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 186,61,

4. Ольга Сабада/Павел Астахов — 182,70.

5. Арина Парсегова/Матвей Богданов — 179,82.

6. София Диана Касинс/Александр Брегей — 171,22.