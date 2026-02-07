Рудковская отреагировала на угрозы и оскорбления Сарновской со стороны матери Костылевой

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала ситуацию с оскорблениями 13-летней Софии Сарновской со стороны Ирины Костылевой, матери фигуристки Елены Костылевой.

«Последние несколько дней я пыталась поговорить с Ириной Костылевой, найти какие-то правильные слова. К сожалению, она ничего не слышит. Урегулировать эту ситуацию нашей академии не удаётся. Мы хотим попросить федерацию разобраться в этом вопросе, я уже подняла эту тему. Мы находимся между двух огней и ничего не можем сделать.

Федерация должна помочь нам. Другого выхода из ситуации я не вижу. Так продолжаться больше точно не может. Софа Сарновская, которая семь лет тренируется у нас, очень нам дорога. Мы любим её, Никиту и так же дорожим Леной.

К сожалению, очень сложно найти общий знаменатель в подобном конфликте. Поверьте, что мы только ни делали. Даже у меня уже опускаются руки, хотя я не робкого десятка.

Здесь нужно поступать мудро, чтобы дети не страдали. Мы их всех любим и не собираемся между ними выбирать. Я всем сердцем болела за них обеих. Софа — очень хорошая спортсменка, воспитанная и добрая девочка. Говорю как человек, который её знает с шести лет. К ней не может быть ни одного вопроса», — приводит слова Рудковской Sport24.