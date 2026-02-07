Скидки
Шоу Ледниковый период — 2026, выпуск от 7 февраля: результаты, таблица

Сегодня, 31 января, прошёл третий выпуск нового сезона проекта «Ледниковый период», который выходит на Первом канале. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов участников, баллы которых складываются из оценок за технику и артистизм.

Ледниковый период. Результаты третьего выпуска:

1. Александра Степанова и Иван Скобрев — 12,00 балла.
2-4. Евгения Тарасова и Георгий Славороссов — 11,98.
2-4. Анна Щербакова и Константин Раскатов — 11,98.
2-4. Татьяна Тотьмянина и Фёдор Федотов — 11,98.
5. Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский — 11,96.
6-7. Татьяна Волосожар и Семён Елистратов — 11,90.
6-7. Алёна Косторная и Никита Ушнев — 11,90.
8. Софья Акатьева и Артур Каспранов — 11,88.
9. Александра Трусова и Иван Жвакин — 11,72.
10. Елизавета Худайбердиева и Сергей Шубенков — 11,62.

На шоу также идёт соревнование между лидерами команд — Александром Жулиным и Ильёй Авербухом. После третьего выпуска вперёд вышел штаб Авербуха, в активе которого 178,08 балла. У штаба Жулина — 177,74 балла.

