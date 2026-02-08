«Не ради, а вопреки всему». Плющенко оценил победу Костылевой на первенстве среди юниоров

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко высказался о победе своей ученицы Елены Костылевой на первенстве России среди юниоров — 2026.

«Тяжёлая неделя была…. Шли в атаку без лутцев и флипов. У Лены болела [нога], и продолжают беспокоить боли в ноге. Уже полтора месяца нет этих прыжков в тренировочном процессе. Хотя без них сложно быть на пьедестале. У нас было на подготовку с ней ровно 25 дней. Всего 25, но каких!

Как она работала. Как она хотела вернуть весь свой контент. На первенстве у нас в этот раз не было даже права на малейшую ошибку. Только если в короткой программе был аксель три с половиной, а в произвольной только пять чистых ультра-си, только этот расклад нам давал победу. Мы это знали, и она это сделала! Не ради, а вопреки всему, что приходило в её жизни.

Спортсмен с железным чемпионским характером, готовая идти на риск ради того, чтобы быть лучшей! Двукратная чемпионка России среди юниоров — наша Елена Костылева! Очень рад, что два года подряд этот титул завоёван ею с командой «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.