Мама Костылевой — о проблемах Гуменника на ОИ: огромный урок надо извлечь из этой ситуации

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, высказалась о ситуации с россиянином Петром Гуменником на фоне проблем на Олимпийских играх – 2026. Ранее появилась информация, что Пётр не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпийских играх — 2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».

«Какой огромный урок надо извлечь из этой патовой ситуации с «правообладанием» музыки. Боже, дай сил Петру справиться с вставшими препонами у него на пути. Горячие лучи поддержки тренерам и спортсмену шлют все россияне. Петя, ты можешь!» — написала Костылева в социальных сетях.