Сын Евгения Плющенко: однажды я выступлю на Олимпиаде и завоюю золото!

13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, ныне тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, заявил об амбициях однажды выступить на Олимпийских играх и победить.

«Однажды я выступлю на Олимпиаде и завоюю золото!» — приводит слова Плющенко-младшего «Спорт-Экспресс».

Отец Александра Плющенко, Евгений Плющенко, — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России. Александр занимается фигурным катанием в академии отца «Ангелы Плющенко» в Москве.

В эти дни проходят зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.