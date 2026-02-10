Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сын Евгения Плющенко: однажды я выступлю на Олимпиаде и завоюю золото!

Сын Евгения Плющенко: однажды я выступлю на Олимпиаде и завоюю золото!
Комментарии

13-летний фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона, ныне тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, заявил об амбициях однажды выступить на Олимпийских играх и победить.

«Однажды я выступлю на Олимпиаде и завоюю золото!» — приводит слова Плющенко-младшего «Спорт-Экспресс».

Отец Александра Плющенко, Евгений Плющенко, — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России. Александр занимается фигурным катанием в академии отца «Ангелы Плющенко» в Москве.

В эти дни проходят зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

Материалы по теме
Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд? Новая музыка и хитрая стратегия с ультра-си
Чего ждать от первого выхода Гуменника на лёд? Новая музыка и хитрая стратегия с ультра-си
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android