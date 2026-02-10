Энберт: смена музыки Гуменнику поможет отвлечься от переживаний за элементы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт высказался о проблемах фигуриста Петра Гуменника с получением авторских прав на музыку к короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Самая громкая новость перед Олимпиадой — это проблемы с музыкой к короткой программе Петра. Пришлось её поменять из-за авторских прав, что думаете об этом?

— Ситуация, конечно, не самая приятная, потому что перед Олимпийскими играми все тренировки выстроены по определённому плану, количество прокатов и всё остальное. Конечно, смена музыки — это дополнительная работа, концентрация на каких-то других моментах. Я надеюсь, что Пётр справится. Во-первых, он опытный спортсмен. Во-вторых, всё-таки ему не надо ставить программу с нуля — необходимо просто её немного переложить на другую музыку.

Если руководствоваться тем, что нужно искать во всём плюсы, то это, может быть, поможет ему отвлечься от переживаний за элементы и сделать все четверные прыжки в спокойном тренировочном режиме, думать больше о программе. В любом случае, конечно, не хотелось бы, чтобы так случилось. Но в фигурном катании тема авторских прав сейчас очень острая, некоторые спортсмены даже заказывают музыку для своих программ у композиторов, чтобы права принадлежали только им. Неприятно, что это случилось за пару дней до Олимпийских игр, но ничего не поделать, нужно выходить из ситуации. У Эмбер Гленн с программой, которую она катает уже второй сезон, тоже сейчас вопросы по авторским правам в произвольной программе. Так что сейчас это общая проблема в фигурном катании, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.