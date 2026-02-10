Энберт оценил форму Гуменника перед Олимпиадой в Милане

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт прокомментировал форму фигуриста Петра Гуменника в преддверии выступлений на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Как вам форма Петра на первых тренировках в Милане? Следили?

— Конечно, мы видели совсем урывками, но это только первые тренировки. Мы видели прекрасные четверные прыжки — они на месте. Я думаю, что Пётр в хорошей форме. Он очень планомерно шёл весь сезон, у них с тренером и командой была выстроена хорошая подготовка, своевременная, плавная — с какими-то подъёмами, спадами, всё как нужно. Он не был на пике формы в течение трёх месяцев, поэтому не стоит сейчас переживать, что он этот пик не удержит. У них очень правильно всё было выстроено: там, где нужно, — он был на пике. А там, где было время чуть-чуть скинуть форму, — он её скидывал. В общем, по сезону и по отрывкам первых тренировок можно сказать, что с формой всё должно быть хорошо, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.