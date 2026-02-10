Энберт рассказал, как на Гуменнике отразится присутствие американского тренера на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт оценил тренеров фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

— За бортиком, помимо Вероники Анатольевны Дайнеко, находился и Рафаэль Владимирович Арутюнян. Как на Пете скажется его присутствие?

— Во первых, они с Рафаэлем Владимировичем уже достаточно давно работают, чтобы понимать друг друга: чтобы тренер понимал спортсмена, а спортсмен — тренера. Их сотрудничество на протяжении всего этого времени было плодотворным. И сейчас, в такой ответственный момент, столь авторитетный тренер за бортиком добавляет Петру уверенности в себе. У них и с Вероникой Анатольевной была выстроена очень продуктивная работа на протяжении всего сезона. Они вместе сообща решили, что Петру будет лучше, если за бортиком будет вся тренерская команда в полном составе. Они отталкивались исключительно от Петра, как ему будет спокойнее и как ему будет лучше. Когда вся команда в сборе, ты чувствуешь себя увереннее, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.