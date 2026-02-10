Скидки
Энберт рассказал, как на Гуменнике отразится присутствие американского тренера на ОИ

Энберт рассказал, как на Гуменнике отразится присутствие американского тренера на ОИ
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт оценил тренеров фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026 в Италии.

— За бортиком, помимо Вероники Анатольевны Дайнеко, находился и Рафаэль Владимирович Арутюнян. Как на Пете скажется его присутствие?
— Во первых, они с Рафаэлем Владимировичем уже достаточно давно работают, чтобы понимать друг друга: чтобы тренер понимал спортсмена, а спортсмен — тренера. Их сотрудничество на протяжении всего этого времени было плодотворным. И сейчас, в такой ответственный момент, столь авторитетный тренер за бортиком добавляет Петру уверенности в себе. У них и с Вероникой Анатольевной была выстроена очень продуктивная работа на протяжении всего сезона. Они вместе сообща решили, что Петру будет лучше, если за бортиком будет вся тренерская команда в полном составе. Они отталкивались исключительно от Петра, как ему будет спокойнее и как ему будет лучше. Когда вся команда в сборе, ты чувствуешь себя увереннее, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Гуменнику надо рвать соперников на старте. Удастся ли это Пете с новой программой? LIVE
Live
Гуменнику надо рвать соперников на старте. Удастся ли это Пете с новой программой? LIVE
