«Все команды подошли к турниру очень достойно». Серебряный призёр ОИ — о командном турнире

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт оценил результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Какие впечатления от командного турнира в этом году?
— Впечатления очень классные! В первый день получил огромное удовольствие от выступления танцевальных дуэтов, все они откатали классно, была видна борьба. Только вот можно сказать, что Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон откатали чуть спокойнее, чем могли бы. Но сборная Франции не была главным претендентом на медали, поэтому для них выступление в командном турнире скорее было рабочим, тренировочным прокатом. Остальные пары ярко откатали, в полную силу — так, как хочется это видеть на Олимпийских играх.

Парное катание тоже было отличным. Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выступили отлично, Рику Миура и Риючи Кихара шикарно откатали, итальянцы Сара Конти и Николо Мачии были классными, женщины тоже… Можно всех просто перечислять — видно, что это очень важная медаль для сборных и для каждого спортсмена лично, поэтому борьба очень серьёзная.

Прокат Юмы Кагиямы — это вообще лучший прокат сезона, который у него случался. Надеюсь, он сохранит этот огонь в себе и на личный турнир, Илья Малинин для нас непривычно второй после короткой программы, хотя в финале Гран-при он вообще был третьим. Для него это тоже в какой-то мере была проба пера на Олимпийском льду, потому что у него экстра-сложный контент. В командном турнире он попробовал, сделал какие-то выводы. Все команды, которые боролись за медали, подошли к турниру очень достойно, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

