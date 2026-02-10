Энберт: не думаю, что китайская пара возвращалась ради командника ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт оценил возвращение в спорт китайской спортивной пары Вэнцзинь Суй и Цун Хань.

— Ложка дёгтя в командном турнире — это прокат китайской пары. На Чемпионате четырёх континентов партнёрша говорила о многочисленных травмах, есть какие-то мысли об их участии в личном турнире?

— Я не думаю, что возвращение было ради командника. Китайская сборная должна понимать, что за командную медаль на Олимпийских играх огромная конкуренция и их лучший результат в сезоне не позволит бороться за медали высшей пробы. Учитывая, что Вэнцзинь Суй и Цун Хань — Олимпийские чемпионы, серебряные призёры, вряд-ли они пошли за бронзовой медалью ради полной коллекции. Я думаю, они всё-таки рассчитывали ярко вернуться и выступить на Олимпийских играх, но не успели подготовиться. Объективно не хватило времени — видно, что ребята не готовы. Это было заметно по прыжкам, по выбросам, по скорости. Было видно, что это не те китайцы, которых мы запомнили, которые побеждали на Олимпийских играх. Во всех направлениях — в техническом, функциональном. Им просто не хватило времени подготовиться. Я думаю, они возвращались ради личного турнира. У них, наверное, сейчас есть понимание, что борьба в личном турнире будет очень сложной, потому что мы видели всех, кроме немцев, — все в хорошей форме, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.