Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Энберт оценил новую композицию для короткой программы Гуменника на ОИ

Энберт оценил новую композицию для короткой программы Гуменника на ОИ
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт высказал пожелания фигуристам Петру Гуменнику и Аделии Петросян в преддверии их выступления на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Что можете пожелать Пете и Аделии?
— Пётр выбрал отличную композицию на короткую программу! Это классная музыка для фигурного катания. Я желаю ему, чтобы он вдохновенно откатал эту постановку и чтобы она получилась не хуже «Парфюмера», а лучше. Потому что и музыка хорошая, и Пётр в ней прекрасно выглядит. Ему нужно просто делать свою работу, катать свои элементы, слушать своих тренеров, тогда всё получится. Аделии пожелаю точно так же сделать свой максимум, ни о чём не переживать, слушать тренеров и кататься в своё удовольствие на Олимпийских играх, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
Эксклюзив
Энберт: смена музыки Гуменнику поможет отвлечься от переживаний за элементы
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android