Энберт оценил новую композицию для короткой программы Гуменника на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт высказал пожелания фигуристам Петру Гуменнику и Аделии Петросян в преддверии их выступления на Олимпиаде-2026 в Италии.

— Что можете пожелать Пете и Аделии?

— Пётр выбрал отличную композицию на короткую программу! Это классная музыка для фигурного катания. Я желаю ему, чтобы он вдохновенно откатал эту постановку и чтобы она получилась не хуже «Парфюмера», а лучше. Потому что и музыка хорошая, и Пётр в ней прекрасно выглядит. Ему нужно просто делать свою работу, катать свои элементы, слушать своих тренеров, тогда всё получится. Аделии пожелаю точно так же сделать свой максимум, ни о чём не переживать, слушать тренеров и кататься в своё удовольствие на Олимпийских играх, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.