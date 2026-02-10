Гуменник рассказал, как к российским спортсменам относятся на Олимпиаде в Милане
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как на Олимпийских играх – 2026 в Италии относятся к российским спортсменам. Гуменник, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), открыл соревнования мужчин в короткой программе.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Стивен Гоголев
Канада
87.41
2
Кирилл Марсак
Украина
86.89
3
Пётр Гуменник
Россия
86.72
«Спортсмены все приветливые. Я боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в Counter-Strike, много занятий интересных. Получил кучу подарков, огромную сумку. Не все подарки были доступны, телефон не получилось забрать», – сказал Гуменник в эфире Okko.
