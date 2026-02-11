«Это для вас». Фигурист Наумов ждал оценок на ОИ-2026 с фото погибших родителей
Американский фигурист Максим Наумов вышел на объявление оценок за короткую программу на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) с детской фотографией со своими родителями — Вадимом Наумовым и Евгенией Шишковой.
Наумов — сын бывших российских фигуристов, чемпионов мира в парном катании Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Оба трагически погибли в авиакатастрофе, произошедшей в конце января 2025 года.
Перед его прокатом на экране ледовой арены появилось сообщение от Максима: «Мама и папа, это для вас». По итогам короткой программы Наумов занимает 14-е место, за свой прокат фигурист набрал 85,65 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Идёт
1
Илья Малинин
США
108.16
2
Юма Кагияма
Япония
103.07
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
102.55
