«Буду висеть на верёвке». 14-летняя Елена Костылева репостнула видео с пугающим значением

Двукратная чемпионка России среди юниоров фигуристка Елена Костылева сделала репост видео с пугающим значением на личной странице в социальных сетях.

«Я знаю, что скоро буду висеть на верёвке, но не знаю, как доказать это», — гласит подпись на видео.

В декабре 2025-го Елена Костылева покинула школу Евгения Плющенко, перейдя тренироваться в школу «Триумф» под руководством Софьи Федченко. Однако в начале 2026 года, через месяц после смены штаба, фигуристка вернулась обратно к Евгению Плющенко.

На протяжении всего сезона-2025/2026 Елена Костылева находится в центре внимания во многом из-за скандальных высказываний своей мамы Ирины Костылевой.