Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Буду висеть на верёвке». 14-летняя Елена Костылева репостнула видео с пугающим значением

«Буду висеть на верёвке». 14-летняя Елена Костылева репостнула видео с пугающим значением
Комментарии

Двукратная чемпионка России среди юниоров фигуристка Елена Костылева сделала репост видео с пугающим значением на личной странице в социальных сетях.

«Я знаю, что скоро буду висеть на верёвке, но не знаю, как доказать это», — гласит подпись на видео.

Фото: Скриншот соцсетей

В декабре 2025-го Елена Костылева покинула школу Евгения Плющенко, перейдя тренироваться в школу «Триумф» под руководством Софьи Федченко. Однако в начале 2026 года, через месяц после смены штаба, фигуристка вернулась обратно к Евгению Плющенко.

На протяжении всего сезона-2025/2026 Елена Костылева находится в центре внимания во многом из-за скандальных высказываний своей мамы Ирины Костылевой.

Материалы по теме
«Гений — смог найти ключик». Почему мать Костылевой хвалит Плющенко после провала дочери
«Гений — смог найти ключик». Почему мать Костылевой хвалит Плющенко после провала дочери
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android